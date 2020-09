Sénégal: à Dakar, le projet d'usine de dessalement d’eau de mer divise toujours

Nouvelle étape dans le projet de construction d’une usine de dessalement d’eau de mer à Dakar, dans le quartier des Mamelles : les travaux de pose de la conduite principale ont été officiellement lancés jeudi 17 septembre. Pour ses promoteurs, cette future usine doit permettre de faire face à la très forte demande d’eau potable dans l’agglomération dakaroise. Mais un collectif de riverains s’y oppose.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

La pelle mécanique dépose le tuyau au fond d’une tranchée. Dès 2023, l’usine de dessalement devrait permettre de produire 50 000 mètres cubes d’eau par jour. Un projet majeur, selon Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement : « Le projet que nous lançons ici est un choix technologique inédit et une solution du futur. »

C’est l’Agence de coopération japonaise qui finance le projet, via un prêt de 210 millions d’euros. Samba Bathily Diallo, maire de la commune de Ouakam, l’assure : cela permettra d’en finir avec les pénuries d’eau : « Dakar aujourd’hui, c’est plus de 3 millions d’habitants. Et il n’est de secret pour personne que la distribution en eau ne se fait pas d’une manière très correcte. C’est un projet qui vient à son heure. »

Une pollution au cœur de Dakar pour certains

Un peu plus bas, au bout d’un sentier caillouteux, la plage des Mamelles. C’est là que doit être bâtie la station de pompage. Maguette, dit « Max », se qualifie de « gardien de la plage ». Pour lui, ce projet est une catastrophe écologique : « Ils vont détruire l’écosystème. Il y a beaucoup de variétés de poissons ici. Il n’y aura plus de vie ici ni d’algues. Ils vont aspirer l’eau de la mer et tous les déchets, le sel, tout ça, ils vont rejeter ça dans la mer. Il y a la pollution sonore, les mauvaises odeurs. Pourquoi ils le veulent au cœur de Dakar ? On a combien de côtes ici ! »

Le collectif SOS littoral annonce un nouveau rassemblement de protestation dans les prochains jours.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne