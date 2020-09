Centrafrique: un ex-officier mis en examen et incarcéré en France pour crimes de guerre

Eric Danboy Bagale, un ancien responsable de la garde présidentielle centrafricaine de François Bozizé et chef de milice anti-balaka, a été mis en examen et écroué vendredi soir à Paris, notamment pour actes de tortures et complicité de crimes de guerre et contre l'humanité.

Son arrestation a eu lieu mardi dans la région de Besançon, dans l'est de la France. Eric Danboy Bagale a ensuite été mis en examen et écroué vendredi 18 septembre à Paris. L’ancien responsable de la garde présidentielle centrafricaine de François Bozizé et chef de milice anti-balaka, est notamment accusé d’actes de tortures et de complicité de crimes de guerre et contre l'humanité.

« Eric Danboy était surtout un proche dans les services de sécurité de l’ex-président Bozizé. Et il a fui avec l’entourage de Bozizé lors du putsch de 2013 et il avait disparu un peu des radars depuis cette époque. On estime qu’il a probablement collaboré avec le mouvement anti-balaka qui avait attaqué Bangui en décembre 2013 », précise Thierry Vircoulon, coordinateur de l'Observatoire pour l'Afrique Centrale et Australe à l'Institut français des Relations internationales (Ifri). Il était recherché dans le cadre d'une enquête ouverte en mai 2017 et désormais confiée à des juges d'instructions spécialisés du tribunal de Paris.

Ces dernières semaines, trois présumés responsables anti-balaka ont été arrêtés, dont deux en France « ce qui montre que beaucoup de membres de l’entourage de Bozizé circulent peut-être encore sur le territoire français », rajoute le chercheur.

