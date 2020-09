RDC: les autorités s’expliquent sur la gestion de l’épidémie d’Ebola dans l’Équateur

Nous sommes en train de suivre ces problèmes de près parce que, à chaque fois qu’il y a une épidémie, les gens pensent que c’est un moyen de se faire de l’argent. Donc, nous avons reçu depuis deux mois une liste de beaucoup de gens à payer, des gens qui prétendent travailler pour le compte de la lutte contre Ebola à Mbandaka. Nous n’avons pas accepté cette liste et nous avions demandé à nos inspecteurs d’aller nettoyer la liste à Mbandaka. Nous allons réduire sensiblement cette liste-là et travailler avec les équipes cadres des zones de santé. Il y a eu effectivement un gonflement des listes qui étaient faites par quelques médecins chefs des zones. On les a suspendus. Et on a encore suspendu trois autres administrateurs de zones de santé. Puis, on a suspendu également un infirmier. Ils seront déférés à la justice.