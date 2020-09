Assassinat de civils au Cameroun: 4 militaires condamnés à 10 ans de prison

C’est d’abord une déception… Déception pour nous, parce que vous voyez très bien que les familles n’ont pas droit à une indemnisation. On a condamné les gens à dix ans de prison dans un procès à huis clos. Rien ne prouve que c’était un procès équitable. Pour nous, c’est encore une preuve, ce qu’on disait il y a un an. Le fait que le Tribunal militaire mette ce procès à huis clos c’était pour protéger les commanditaires et libérer subrepticement ceux qui ont été arrêtés. Donc ces femmes et ces enfants sont morts pour rien.