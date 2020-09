Togo: la police met fin aux agissements d’un réseau de braqueurs

Au Togo, des délinquants de diverses nationalités d'un réseau de braqueurs ont été arrêtés par la police le 13 septembre dernier. Ils sont accusés d'avoir volé entre 2019 et 2020, plusieurs centaines millions de francs CFA, lors de plusieurs opérations de braquage et de vol à mains armées. Parmi eux, un repris de justice qui vient de sortir de prison après avoir purgé 20 Ans de réclusion pour homicide volontaire.

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé

Ils sont trois: un Nigérian, un Nigérien et un Togolais dans les mains de la police. Ils font partie d’un réseau qui opère à Lomé depuis plusieurs mois. Entre le 12 janvier 2019 et le 26 août 2020, ils ont commis 10 vols à main armée dans la capitale. Leurs victimes sont des opérateurs économiques ciblés, des sociétés, ou des cambistes qu’ils assomment sans ménagement.

La dernière tentative, qui a permis de prendre ces trois, remonte au dimanche 13 septembre au soir lorsque quatre individus armés de fusils AK 47, de marteau et de pied biche, font irruption dans une société de transport et de transfert d’argent au grand marché de Lomé. Ils assomment selon le directeur de la police, Yaovi Ekpaoul, le gérant, tiennent en respect les caissiers et emportent environ 27 millions de francs Cfa.

Dans leur repli, l’un des malfrats, un Nigérian, qui vient de purger 20 ans de réclusion pour homicide volontaire, a été maitrisé par la police avec le concours des populations, alors qu’il tentait de s’échapper en tirant encore des coups de feu.

Les deux autres membres du réseau, seront interpelés au cours de l’enquête avec des armes et des munitions trouvées à leur domicile.

