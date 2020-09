Algérie: les avocats du journaliste Khaled Drareni ont saisi la Cour de cassation

Ce pourvoi en cassation est une volonté de Khaled Drareni ne pas accepter, de rejeter cette condamnation qu’il ne mérite pas et qui ne se justifie pas au regard du dossier et de son contenu. Cela se confirme de jour en jour que c’est beaucoup plus une condamnation politique, judiciaire, puisque l’affaire de Khaled Drareni fait l’objet d’interventions à travers les médias, à travers des conférences de presse, à la fois du chef de l’État, du ministre chargé de la Communication et porte-parole du gouvernement… Mais aussi, a l’interférence de beaucoup de médias privés et publics, pour condamner Khaled Drareni, avant que la justice ne le condamne. Donc aujourd’hui, on comprend bien, c’est bien établi, que c’est un acharnement politico-judiciaire, beaucoup plus qu’une condamnation judiciaire, qui se justifie.