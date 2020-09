Mali: aucune avancée sur le cas de Soumaïla Cissé six mois après son enlèvement

Leader de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé a été enlevé il y a six mois, le 25 mars 2020 (image d'illustration) MICHELE CATTANI / AFP

Le 25 mars 2020, Soumaïla Cissé est enlevé par des hommes armés dans la région de Tombouctou, dans son fief vers Niafunké, en pleine campagne législative. Six mois plus tard, une seule preuve de vie a été authentifiée : une lettre écrite il y a plus d’un mois par le président du parti URD puis transmise à ses proches. Le président déchu IBK avait promis son retour prochain au beau milieu de la crise politique malienne. Mais depuis, IBK a été destitué par les militaires. Et depuis l’arrivée de la junte au pouvoir, il n’y a pas eu de nouvelles avancées.