RDC: à Kisangani, le traumatisme des affrontements de 2000 entre Ougandais et Rwandais

Selon un rapport de l’ONU, plus de 700 civils ont été tués à Kisangani entre le 5 et 10 juin 2000. (image d'illustration). CC/Creative Commons / Piet Clement

La Cour internationale de justice (CIJ) a décidé de procéder à une expertise afin de déterminer les réparations que l’Ouganda devra verser à la RDC suite aux affrontements entre militaires rwandais et ougandais sur le territoire congolais entre 1998 et 2003. Faute d’accord entre Kinshasa et Kampala, la CIJ va nommer 4 juges pour évaluer les dommages. A Kisangani, plus de 700 personnes ont été tuées, dans ce qu’on a appelé la guerre de six jours.