Centrafrique: Faustin Touadéra candidat à la présidentielle du 27 décembre

En Centrafrique, c’était le dernier jour ce samedi 26 septembre du congrès du parti présidentiel, le MCU. Réunis au palais omnisports de Bangui, les délégués du Mouvement cœurs unis viennent d’investir leur candidat Faustin-Archange Touadéra pour la présidentielle du 27 décembre.

Le président de la Centrafrique, Faustin-Archange Touadéra, a annoncé samedi sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 27 décembre, dans un pays meurtri par plus de sept années de guerre civile. « La date du 26 septembre s’inscrit en étape fondatrice de la marche du peuple centrafricain vers son avenir qui sera fait de sécurité, de paix, de cohésion sociale de vivre ensemble et de développement dans l’unité et la dignité et le travail », a déclaré Faustin Touadéra.

Le principal rival de Faustin Touadéra devrait être, cette fois, François Bozizé, de retour depuis un an dans le pays, si sa candidature est validée.

L'élection présidentielle doit en principe se tenir le 27 décembre prochain. Une dizaine d'autres candidats se sont déjà déclarés pour la présidentielle, dont Anicet Georges Dologuélé et Martin Ziguélé, deux anciens Premiers ministres, ainsi que Catherine Samba-Panza, présidente de la République de transition de 2014 à 2016.

