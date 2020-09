RD Congo: l’attaque d’une milice fait une dizaine de morts à Lubumbashi

Une rue de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga (Illustration). JUNIOR KANNAH / AFP

En RDC, Lubumbashi, deuxième ville du pays, a connu une incursion, tôt ce samedi matin 26 septembre, des miliciens Bakata Katanga. Le bilan officiel fait état de trois éléments des forces de l’ordre tués, 16 morts cotés assaillants et une dizaine d’hommes capturés. L’ONG Justicia ASBL dresse un bilan provisoire de 4 morts du côté des forces loyalistes et 5 blessés, et une dizaine des morts parmi les assaillants. Le Bakata Katanga est cette milice qui milite pour sécession de la province minière du Katanga.