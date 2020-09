L'homme d'affaires Pascal Beveraggi voit ses actifs en RDC confisqués par la justice

La querelle qui oppose Pascal Beveraggi à Moïse Katumbi (photo) trouve son origine en 2015 (image d'illustration). RFI/Pierre René-Worms

Nouveau rebondissement dans le feuilleton judiciaire qui oppose l'homme d'affaire français Pascal Beveraggi à l'ancien gouverneur du Katanga et lui-même homme d'affaires, Moïse Katumbi, au sujet de la propriété d'une entrepise de logistique et d'exploitation minière, NBMining Africa, autrefois MCK. Vendredi matin 25 septembre, une trentaine de policiers ont investi les locaux de NBmining Africa pour en expulser les employés et saisir les biens.