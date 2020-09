Burkina: plusieurs candidats à la présidentielle s'engagent à lutter contre les inégalités

Une trentaine d'organisations de la société civile poussent les candidats à s'engager dans la lutte contre les inégalités au Burkina. (image d'illustration) REUTERS/Joe Penney

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Plusieurs organisations de la société civile en lutte contre les inégalités sociales font signer un engagement par les différents candidats. La signature de cet engagement vise à influencer les candidats en faveur de la prise en compte des inégalités dans leur programme de gouvernance. Ces recommandations sont, entre autres, l’instauration d’un système de santé et de protection sociale qui réduit l’écart entre les plus riches et les plus démunis ou encore la prise en compte du genre dans tous les domaines.