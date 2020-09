Libye: second round de pourparlers à Bouznika au Maroc

Le ministre marocain des Affaires étrangères devant les deux délégations libyennes à Bouznika, lors d'une précédente réunon, le 6 septembre 2020 (image d'illustration). FADEL SENNA / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les discussions libyennes à Bouznika au Maroc reprendront ce dimanche 27 septembre. Deux délégations opposées représentant le haut conseil de l’Etat à Tripoli et le Parlement basé à Tobrouk se retrouveront pour un second round de pourparlers après ceux entamés début septembre. Les délégations doivent définir le mécanisme du choix des personnalités qui prendront la tête des postes souverains de l’état. Elles doivent aussi décider de la nouvelle restructuration du conseil présidentiel et du prochain gouvernement d’union national.