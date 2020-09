Cinquième mandat du président Guelleh à Djibouti: le parti au pouvoir minimise la contestation

L’USN à laquelle vous faites allusion n’a aucune existence légale. Ce sont des clowns politiques. D’ailleurs, leurs réunions ont lieu dans des appartements privés, non au siège officiel de l’USN originelle, situé avenue Nacer à Djibouti ville. Ismaël Omar Guelleh est plutôt concentré sur la mission que les Djiboutiens lui ont confiée et ne se déconcentrera pas par les manœuvres dilatoires conduites par des choix des informations politiques. Donc, le gouvernement est au travail, le chef de l’État également, et puis nous ne sommes pas en période électorale.