Les États-Unis sanctionnent deux sociétés du Russe Evgueni Prigozhin en RCA

Evgueni Prigozhin (à gauche), homme d'affaires influent et proche du maitre du Kremlin. REUTERS/Misha Japaridze

RFI

Le Trésor américain a annoncé la semaine dernière de nouvelles mesures contre Evgueni Prigozhin et son réseau en Centrafrique. L’homme d’affaire russe, proche de Vladimir Poutine, est accusé d’ingérence lors des élections de 2016 aux États-Unis. Depuis, il figure sur la liste des sanctions américaines. Il est également accusé d’être l’homme de main du Kremlin en Afrique, via ses liens avec le groupe de mercrenaires Wagner. Cette fois, les sanctions visent trois Russes et deux sociétés impliquées dans les opérations de Prigozhin en RCA.