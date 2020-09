Mauritanie: l’ex-président Abdel Aziz interdit de quitter Nouakchott

L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et plusieurs membres de sa famille font l'objet d'une enquête portant notamment sur des soupçons de détournement de biens publics. LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le procureur de la République de Nouakchott-Ouest a interdit vendredi soir à Mohamed Ould Abdel Aziz de quitter la capitale durant l’enquête en cours. Plus de 300 personnes, dont l’ancien chef de l’État et plusieurs membres de sa famille, soupçonnés de corruption et de détournements de biens entre 2008 et 2019 sont concernées. L’ex-président mauritanien réfute tout en bloc.