RDC: beaucoup d’interrogations après l’incursion d’un groupe armé à Lubumbashi

Comme vous voyez, les armes qui sont présentées sont des armes en quantité vraiment infimes. C’est plus ou moins 300 personnes qui sont venues, y compris femmes et enfants. Mais ces personnes ne détenaient pas plus de 100 armes. Ce sont des AK-47 [fusil d’assaut]. Maintenant, nous avons entendu des détonations d’obus, d’armes lourdes, ce qui veut simplement dire que la force qui a été utilisée a été disproportionnée. Les forces de l’ordre, avant de procéder à l’assaut, ont quand même donné une sorte d’injonction, ont demandé à ces insurgés de déposer les armes et de se rendre. Selon les informations que nous avons reçues, ils ont refusé de déposer les armes et de se rendre et malheureusement, ils ont procédé à la riposte. Mais ce qui est vrai, c’est que nous avons affaire à une armée moins professionnelle, parce que si notre armée était professionnelle, on pouvait facilement maitriser ces gens sans qu’il y ait autant de dégâts en vie humaine. C’est vraiment déplorable ce qui s’est passé.