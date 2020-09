Covid/Sénégal: Mansour Faye refuse de s'expliquer sur la gestion de l'aide alimentaire d'urgence

Mansour Faye (boubou jaune), le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale, distribue l'aide alimentaire à Yenn, le 28 avril 2008. Seyllou / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au Sénégal, beaucoup de commentaires ce lundi 28 septembre après une déclaration du ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale. Mansour Faye, par ailleurs beau-frère du président, était chargé de l’achat et de la distribution de l’aide alimentaire d’urgence pendant la pandémie de Covid-19. Une aide de 69 milliards de FCFA (plus de 105 millions d’euros). Mis en cause pour mauvaise gestion, il affirme qu’il ne répondra pas à une éventuelle convocation de l’Ofnac, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption.