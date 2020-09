Zimbabwe: les écoles paralysées par une grève des enseignants

L'école Queen Elizabeth à Harare, le 30 mars 2020. Jekesai NJIKIZANA / AFP

Au Zimbabwe, les écoles, collèges et lycées n’ont pas rouvert leurs portes ce lundi 28 septembre après six mois de fermeture liée à l’épidémie de Covid. Les huit syndicats enseignants du pays ont lancé un mouvement de grève illimité. Ils dénoncent la dépréciation de leurs salaires, mais aussi le manque de moyens et d’équipements pour se protéger de la pandémie.