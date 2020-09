Algérie: les avocats du barreau d'Alger en grève pour une justice indépendante

Depuis, je pense, plus d’une année, ce sont des centaines de poursuites judiciaires contre des militants, des activistes, des journalistes, sans que ces activistes ou ces militants aient commis des délits punis par le code pénal algérien. C’est seulement qu’ils se sont exprimés sur le Hirak, sur la gestion des affaires du pays. C’est pour cette raison qu’il y a eu beaucoup de poursuites judiciaires, il y a des dizaines et des dizaines d’Algériens qui sont dans les prisons pour avoir exprimé une opinion. Et nous, les avocats, on se sentait incapables de faire quoi que ce soit, parce que tu as une justice au service du pouvoir. C’est pour cela, je pense, qu’il y a eu une évolution négative au sein de la justice algérienne depuis plus d’une année.