Mauritanie: les coupures d’internet pendant les examens impactent l’économie

Vue aérienne de Nouakchott, Mauritanie. Wikimedia

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les autorités ont ordonné la suspension de la connexion sur la 3G durant les épreuves du brevet de lundi à mercredi. Pas d’internet entre 8h et 12h, et le soir entre 15h et 19h temps universel. Selon le gouvernement, la mesure vise à lutter contre la tricherie, mais la mesure touche sérieusement les activités économiques dans tout le pays.