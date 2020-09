Mali: quelle équation pour former le gouvernement de transition?

Moctar Ouane le 21 septembre 2006 à l'Assemblée générale des Nations unies quand il était ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali. AP Photo/Frank Franklin II, File

Nommé dimanche Premier ministre du Mali, Moctar Ouane a été reçu lundi par le président et le premier vice-président de transition et il a commencé les consultations en vue de la formation d'un gouvernement. Son objectif est de constituer une équipe composée de femmes et d'hommes d'horizons divers, un gouvernement d'union nationale, en proposant aussi des postes aux groupes armés impliqués dans le processus de paix.