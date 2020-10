Niger: les 3 militants de la société civile en prison depuis plus de six mois sont libres

L'entrée de la prison de Koutoukalé, près de Niamey, au Niger. (Image d'illustration) RFI/Moussa Kaka

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Moudi Moussa, Halidou Mounkaila et Maikoul Zodi ont été libérés en milieu de semaine. Ils avaient été mis sous mandat de dépôt en mars dernier pour avoir organiser une manifestation non autorisée. Six mois plus tard, ils ont été libérés alors que leur délai de détention légal était dépassé selon leur avocat.