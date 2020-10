Côte d'Ivoire: le cacao s'invite dans la campagne présidentielle

(Illustration, décembre 2019, Côte d'Ivoire) La Côte d’Ivoire compte environ 1 million de producteurs et le cacao y fait vivre, directement ou indirectement, entre un quart et un tiers de la population. REUTERS/Thierry Gouegnon

Ce jeudi 1er octobre a marqué le lancement de la campagne cacao 2020-2021 en Côte d‘Ivoire et au Ghana. C’est aussi ce jeudi qu’a eu lieu le lancement, à Yamoussoukro, des Journées nationales du cacao et du chocolat, rendez-vous annuel qui marque le coup d’envoi de la saison. L’occasion pour Alassane Ouattara, président du premier producteur mondial de cacao avec 2 millions de tonnes par an, d’annoncer, à moins d’un mois de la présidentielle, une forte augmentation du prix au planteur.