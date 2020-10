Centrafrique: le processus électoral examiné en marge de l'Assemblée générale de l'ONU

(illustration) Les Unités spéciales mixtes de sécurité (USMS) lors du début de leur formation à Bouar en Centrafrique en octobre 2019. RFI/Charlotte Cosset

Texte par : RFI Suivre 3 mn

En marge de l’Assemblée générale de l’ONU, les principaux acteurs du dossier se sont retrouvés pour évoquer les évolutions en Centrafrique. Et comment la force d’intervention onusienne sur place, la Minusca, a du concilier prévention de Covid-19, inondations du fleuve Oubangui et gestion de camps de déplacés avec sa mission de sécurisation des élections. Autour du secrétaire général Antonio Guterres, le président Touadéra, le président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki, ainsi que le président de la commission de la CEEAC et le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix Jean-Pierre Lacroix ont réaffirmé leur soutien au processus électoral, tout en restant vigilants.