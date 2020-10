La Somalie en route vers les élections parlementaires et présidentielle

Des délégués de la chambre basse du Parlement en Somalie (image d'archive). REUTERS/Ismail Taxta

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Pendant des mois, la Somalie s’est déchirée sur l’organisation du scrutin parlementaire et de la présidentielle. Alors que le pays était de plus en plus instable, un accord a été trouvé il y a deux semaines, adoptant un nouveau modèle électoral, et le gouvernement a publié le calendrier des élections à venir.