Mali: une réunion pour relancer le suivi de l'accord d'Alger

Juin 2020 : Mahamat Saleh Annadif, envoyé spécial des Nations unies pour le Mali et le ministre malien de la Défense Ibrahima Dahirou Dembele, lors de l'inauguration du nouveau QG de la Minusma à Bamako (illustration). MICHELE CATTANI / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

De New York à Bamako en passant par Paris et Alger, l’une des priorités des chancelleries accréditées au Mali est la mise en œuvre de l’accord de paix d’Alger signé en 2015 entre les groupes armés du nord du Mali et le gouvernement. Celui-ci prévoit une meilleure représentativité des populations du nord du pays et de désarmer les mouvements d’ex-rebelles ou loyalistes afin de les intégrer à l’armée pour mettre fin aux tensions qui couvent dans ces régions. Mais depuis cinq ans cet accord patine. Une réunion de diplomates s'est tenue jeudi 1er octobre à Bamako.