Guinée-Bissau: le mauvais état des routes indigne

(illustration) Pont sur la rivière Corubal. Michele D'Amico/Getty

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Guinée-Bissau compte moins de 200 km de routes bitumées et plus de 80% de ces insfrastructures se trouvent dans un état de dégradation très avancé selon le Ministre de l’Urbanisme et des Infrastructures Fidel Forbes. Le ministre qui promet que d’ici 2023 plus de 1500 km de routes seront construites. Hier, il a inauguré un tronçon de 4 km dans la capitale Bissau, point de depart d'un grand chantier de refection.