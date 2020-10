Guinée: la fermeture de frontières inquiète les électeurs

Affiche de campagne du président de la République Alpha Condé à l'entrée du centre-ville de Conakry, le 18 septembre 2020. RFI / Carol Valade

À quelques semaines de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020, la Guinée boucle ses frontières avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. À Bissau, la décision paraît curieuse et surprend également plusieurs milliers d’électeurs guinéens enrôlés dans leur pays et vivant en Guinée-Bissau. Tous craignent d’être exclus du processus.