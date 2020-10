Des passeurs éjectent des migrants d’un bateau au large de Djibouti: au moins huit morts

Sur cette photo du 15 juillet 2019, des migrants éthiopiens montent à bord d'un bateau de passeurs à Djibouti. Nariman El-Mofti/AP Photo

Selon des survivants secourus par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), des passeurs ont « violemment poussé des jeunes hommes et des jeunes femmes hors du bateau ». On dénombre huit morts et 12 disparus parmi ces migrants, qui tentaient de regagner la Corne de l'Afrique.