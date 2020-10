Présidentielle en Guinée: Alpha Condé appelle ses partisans à ne pas céder à la violence

Lors d’un meeting au Palais du peuple samedi, le président Alpha Condé a appelé ses partisans à ne pas basculer dans la violence en vue des élections du 18 octobre, alors que les tensions politiques s'intensifient.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Conakry, Mouctar Bah

À deux semaines de l'élection présidentielle, le président guinéen, qui se présente pour un troisième mandat controversé, était en meeting au Palais du peuple, siège de l’Assemblée nationale à Conakry. « Nous connaissons le complot de nos adversaires ! Nous savons le plan de quelqu’un. Ils veulent, le 18, à 18 heures, se proclamer vainqueurs et se réfugier dans une ambassade, en pensant qu’il y aura la guerre en Guinée. Il n’y aura jamais de guerre en Guinée ! », a-t-il déclaré devant ses partisans.

Son discours a été l’occasion, pour le président de la Guinée, de glisser quelques critiques à l’égard de ses opposants : « La Guinée a une particularité. Dans les autres pays, les opposants sont des gens qui ont créé des partis, qui se sont battus. Chez nous, ce sont les anciens Premier ministre qui ont volé Conté [...] qui ont créé les partis ! »

« Je vous en prie, ne répondez pas à la provocation »

Mais surtout, il a incité ses partisans à ne pas basculer dans la violence en vue des élections, alors que la campagne électorale est de plus en plus tendue et qu'il avait lui-même parlé de « guerre » en septembre. « Comment ces gens peuvent vous parler de développer la Guinée, quand on a vu ce qu’ils ont fait hier ? Ils ont été Premier ministre, donc fabriqués par Conté. On ne prend pas le pouvoir en cassant des véhicules ! On ne prend pas le pouvoir en provoquant les autres ! Alors, je vous en prie, ne répondez pas à la provocation. N’incitez personne, laissez-les avec leur façon d’agir, bientôt ils seront dans la poubelle de l’Histoire ! », a-t-il martelé.

Cette prise de parole survient deux jours après qu'Alpha Condé a promis des élections pacifiques aux représentants de l'ONU, de l'Union africaine et des pays d'Afrique de l'Ouest, en mission à Conakry.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne