RDC: à Busanga, la population proteste contre des expulsions sur le site du barrage

C'est un cri d'alarme que lance la société civile du Lualaba en République démocratique du Congo. Hier, vendredi, des dizaines d'habitations ont été détruites par les engins de la société Sicohydro près du barrage de Busanga. L'objectif pour cette société chinoise, construire des infrastructures utiles pour son barrage. Pour une dizaine d'ONG, l’idée n’est pas d’empêcher à Sicohydro de faire les travaux mais d’offrir une meilleure indemnisation aux centaines de ménages qui pourraient être concernés.

Freddy Kasongo est le responsable de l’Observatoire d’études et d’appui à la responsabilité sociale et environnementale. Joint par Sonia Rolley, du service Afrique de RFI, il explique qu'après consultation des communautés occupant les terrains concernés en août dernier, un mémorandum en quatre points explicitant leurs revendications a été remis aux autorités.

Freddy Kasongo: aucune communauté ne refuse de libérer la zone mais cela doit se faire dans le respect de nos lois et pratiques Sonia Rolley

Si pour la société civile, ces démolitions sont illégales en l’absence de toute décision judiciaire, du côté du gouvernorat, on assure avoir accordé une bonne indemnisation et avoir consulté la Commission provinciale de délocalisation qui comprend la Commission nationale des droits de l’homme et d’autres organisations de la société.

On estime par ailleurs que les habitants qui ont été délogés par la force étaient des squatteurs.

#RDC #Lualaba : selon le gouvernement provincial, l’indemnisation s’est fait via la commission prov de délocalisation (qui inclut la CNDH) Les seuls résidents présents étaient des squatteurs d’où le recours à la force. La société civile dément et dde où est la décision de justice https://t.co/7tI5OqFWw0 Sonia Rolley (@soniarolley) October 4, 2020

