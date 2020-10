Guinée: l’ONG «Tournons la page» porte plainte contre les autorités devant la CPI

Ce sont, majoritairement, des faits qui ont eu lieu en marge de certaines manifestations qui avaient lieu en contestation du pouvoir en place, notamment vis-à-vis de l’élection à venir. Et donc, au cours de ces manifestations, il y a eu des incidents qui, notamment, concernaient des arrestations préventives à l’encontre des organisateurs et leaders de la contestation politique. Il y a eu un usage systématique de la violence par les forces de défense et de sécurité, selon les personnes qui étaient sur place et celles qui en ont été victimes. Il y a également des arrestations et disparitions forcées de manifestants et de jeunes, à proximité des quartiers qui étaient réputés proches de l’opposition. Voilà un certain nombre d’incidents qui peuvent recouvrir la qualification de crimes contre l’humanité.