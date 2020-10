Kenya: verdict attendu dans le procès des complices présumés de l’attaque du Westgate en 2013

Entrée du centre commercial Westgate, lors de l'attaque de septembre 2013, à Nairobi, Kenya. REUTERS/Goran Tomasevic

Texte par : RFI

Sept ans après l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi, le jugement dans le seul et unique procès depuis l’attentat est attendu ce mardi. Les trois prévenus sont accusés d'avoir aidé les terroristes à préparer cette attaque dans laquelle 68 personnes sont mortes et plus de 200 autres ont été blessées.