RDC: Tshisekedi en déplacement à Goma pour parler sécurité et développement

Le président congolais Félix Tshisekedi est à Goma depuis ce lundi 5 octobre, où il a été reçu par des milliers de militants à l’aéroport. Cela fait longtemps que cette visite a été repoussée, elle devait se faire dans le cadre d’un sommet sous-régional qui devrait finalement avoir lieu en vidéoconférence.

C’est notamment l’UDPS, le parti présidentiel, qui a fait le tour des quartiers de Goma pour mobiliser en vue de cette visite. Mais d’autres partis étaient représentés dans la foule, comme celui de Bahati Lukwebo qui appartient officiellement au FCC de Joseph Kabila.

Il y avait aussi ce mardi à Goma des militants de l’UNC qui demandaient avec leur pancarte la relaxe pour leur président Vital Kamerhe, condamné pour des détournements dans le cadre du programme des 100 jours.

Au milieu de l’après-midi, l’avion présidentiel s’est posé sur le tarmac, puis le chef de l’État Félix Tshisekedi, accueilli par le gouverneur de la province, a participé à un bain de foule. La première réunion du jour était, selon la présidence, avec les trois des gouverneurs de l’Est, celui du Nord-Kivu, mais aussi ceux du Sud-Kivu et de l’Ituri.

Le sommet sous-régional en visioconférence

Les questions sécuritaires et de développement étaient à l’ordre du jour. Il y aura d’autres rencontres avec les FARDC mais aussi les forces vives. Et finalement, le mini-sommet devrait se tenir par vidéoconférence avec les chefs d’État du Rwanda, de l’Ouganda et même du Burundi.

La ministre congolaise des Affaires étrangères était à Bujumbura ce dimanche pour arracher l’accord du président Ndayishimyie. Ce serait donc chose faite, selon la partie congolaise. Félix Tshisekedi devait partir mardi. Le sommet est finalement prévu pour ce mercredi.

