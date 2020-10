Afrique du Sud: des terres à louer pour relancer l'agriculture au sein de la population noire

Le gouvernement va louer 700 000 hectares de terrains agricoles à des fermiers noirs. Des terres qui appartiennent à l’État sud-africain. Le programme doit démarrer la semaine prochaine, le 15 octobre 2020.

Dans un pays où la terre est majoritairement détenue par des Blancs, pourtant minoritaires, l’objectif du président Cyril Ramaposa, c'est de corriger les inégalités raciales. Au total, c’est l’équivalent de 896 fermes qui vont être mise en location. Des terres agricoles qui sont soit sous utilisées, soit libres.

Le bail sera de 30 ans avec une possibilité de racheter la terre après quelques années. Une condition : les loueurs s’engagent à utiliser ses terres à des fin agricoles.

Pour le gouvernement, il s’agit non seulement de redistribuer la terre à la majorité noire, mais surtout s’assurer que cette terre est utilisée pour l’agriculture. Depuis la fin de l’apartheid, la réforme agraire a été très lente et seules 10% des terres redistribuées ont été consacrée à la production alimentaire.

Aujourd’hui, l’agriculture est une priorité : l’an dernier 40% des gens en zone rural ont manqué de nourriture et 60% en zone urbaine. À cela s’ajoute les deux millions de Sud-Africains qui ont perdu leur emploi depuis le début de l’épidémie de Covid-19.

Avec ce programme, le gouvernement espère donc s’attaquer à plusieurs problèmes à la fois : inégalités, suffisance alimentaire et chômage. L’initiative est saluée par les économistes, qui soulignent toutefois que l’agriculture requiert des investissements importants et que les plus pauvres risquent de ne pas avoir les moyens financiers de se lancer dans de tels projets.

