Côte d’Ivoire: lancement des travaux du nouveau terminal du port d'Abidjan

Un chargement de cacao en transit au port d'Abidjan, en 2011. AFP PHOTO/ ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Côte d'Ivoire a lancé ce lundi la construction d'un nouveau terminal à conteneurs au port d'Abidjan, un des principaux d'Afrique et poumon économique assurant 90% des échanges extérieurs du pays. Après les travaux de remblaiement d’une trentaine d’hectares, c’est une nouvelle phase qui commence et qui devrait durer 18 mois. Elle consistera à installer les superstructures et les équipements sur du nouveau terminal.