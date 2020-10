Présidentielle en Guinée: Cellou Dalein Diallo accuse Alpha Condé de diviser les Guinéens

Cellou Dalein Diallo. RFI/Carol Valade

RFI

Dans un discours prononcé lundi, Cellou Dallen Diallo s’est posé en réconciliateur. Le candidat est en campagne pour la présidentielle du 18 octobre et il entame une tournée dans le pays, d’abord en Guinée forestière, puis en Haute-Guinée avant le Fouta, fief traditionnel de l’UFDG, au pouvoir, et la Basse Guinée. Avant de quitter Conakry, la capitale, Cellou Dallen Diallo a accusé son principal rival le président sortant Alpha Condé, candidat à un troisième mandat, d'avoir divisé les Guinéennes et les Guinéens.