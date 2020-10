Rwanda: un grand procès annoncé contre Paul Rusesabagina et des membres du FLN

Lundi lors d’une conférence de presse, le procureur général a annoncé vouloir que Paul Rusesabagina, le héros du film Hotel Rwanda, soit jugé en même temps que des membres du FLN, un groupe armé à l’origine de plusieurs attaques au Rwanda.

Avec notre correspondante à Kigali, Laure Broulard

Le ministère public estime qu’il est préférable de joindre 19 dossiers, tous liés de près ou de loin à des attaques perpétrées en 2018 dans la région de Nyungwe, et revendiquées par le FLN.

Aimable Havugiyaremye, procureur général déclare : « Nous détenons 16 combattants du FLN, et nous souhaitons présenter un acte d’accusation commun pour ces accusés et Paul Rusesabagina. Nous allons également demander à ce que ces affaires soient fusionnées avec celle de Callixte Nsabimana et Herman Nsengimana. Nous pensons que les 19 accusés devraient être jugés en même temps. »

Des dossiers fusionnés

Callixte Nsabimana, alias Sankara, est l’ancien porte-parole du FLN. Il avait été arrêté en 2019 dans des circonstances floues, alors qu’il vivait hors du Rwanda. Sa famille assurait à l’époque qu’il avait été kidnappé, tout comme celle de Paul Rusesabagina aujourd’hui. Les autorités rwandaises démentent ces deux accusations.

En fusionnant ces dossiers, l’accusation considère que le héros de Hotel Rwanda avait un rôle de leader au sein du FLN, ce qui est démenti par ses alliés politiques de la plateforme d’opposition en exil MRCD. Le FLN était en effet le bras armé du MRCD dont Paul Rusesabagina est membre.

Le procureur général a en tout cas précisé que des éléments de preuve récoltés lors d’une fouille de la résidence de Paul Rusesabagina en Belgique seraient présentés lors du procès, laissant entendre l’existence d’une collaboration entre les justices belge et rwandaise dans cette affaire.

