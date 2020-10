Sénégal: le bétail tout de même acheminé pour le Grand Magal malgré les difficultés

La grande mosquée de Touba où a lieu le Grand Magal (image d'illustration). AFP Photos/Seyllou

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Pour le plus grand pèlerinage de la confrérie mouride qui a lieu ce mardi 6 octobre, pas de fête sans distribution de plats à base de bœuf. Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de têtes de bétail qui proviennent du Sénégal et des pays voisins. Cette année les organisateurs et les fidèles ont dû composer avec la fermeture des frontières liées au Covid-19 et au coup d’État du 18 août au Mali.