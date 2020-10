Pas d’éclaircie en vue dans les relations entre le Rwanda et le Burundi

A Akanyaru, à la frontière entre le Rwanda et le Burundi, le 23 août 2016 (photo d'illustration). AFP/Stéphanie Aglietti

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En août dernier, le président Evariste Ndayishimiye avait opposé une fin de non recevoir à la main tendue de Paul Kagame, qui proposait de tourner la page après cinq années de brouille. Et malgré la récente rencontre entre les renseignements militaires des deux pays et le retour de plus d’un millier de réfugiés burundais, un nouvel incident a eu lieu dans la zone frontalière.