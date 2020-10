RDC: lors du sommet avec l'UE, toutes les préoccupations ont été mises sur la table

Une artère de Kinshasa, la capitale de la RD Congo. (Illustration). Junior D. Kannah / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le dialogue politique entre la RDC et l’Union européenne s’est achevé mardi. Pendant deux jours, une dizaine de ministres et l’ambassadeur de l’Union européenne et ses équipes ont eu l’occasion d’aborder tous les sujets communs de préoccupation. Des discussions ouvertes et franches, disent les deux parties.