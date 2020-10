Demande d’asile en France: le Bénin suspendu de la liste des «pays d’origine sûrs»

Vue de Cotonou, Bénin. Wikimedia

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Cette décision a été prise fin septembre par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui statue sur les demandes d'asile en France, et a été publiée mardi. Elle est motivée, selon le président de l’Ofpra, par « la situation des libertés publiques et politiques dans ce pays ». L’organisme estime que le Bénin ne remplit plus la définition de ces « pays d’origine sûrs » et espère une amélioration dans les douze mois à venir.