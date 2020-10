RDC: la plateforme AFDCA s’éloigne du FCC pour se rapprocher de l'UDPS

Le Palais du peuple, le parlement congolais. RFI/Habibou Bangré

En RDC, les lignes politiques semblent être en train de bouger, notamment du côté de la plateforme FFC de l'ancien président Joseph Kabila. La tête de file de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et Alliés (AFDCA), Modeste Bahati Lukwebo, a en effet été déclaré persona non grata par des ténors du FCC. Mais il peut s'appuyer sur un nombre important d'élus et ne compte pas se laisser faire quitte à se rapprocher de l'UDPS du président Tshisékédi.