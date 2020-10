Mali: arrivée à Bamako des ex-otages Sophie Pétronin et Soumaïla Cissé

Sophie Pétronin et Soumaïla Cissé le chef de l'opposition malienne sont accueillis à leur arrivée de l'aéroport international de Modibo Keita de Bamako, le 8 octobre 2020. Michele Cattani/AFP

Sophie Pétronin et Soumaïla Cissé sont arrivés à Bamako vers 22h, heure locale. La travailleuse humanitaire et l'homme politique ont été libérés après respectivement quatre ans et six mois de captivité.