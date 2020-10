Covid-19: jusque-là exemplaire, la Tunisie sombre dans la crise sanitaire

Des femmes marchant sur l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, le 4 octobre 2020. AFP Photos/Fethi Belaid

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le couvre-feu est instauré dans plusieurs grands gouvernorats comme Tunis, Sousse ou Monastir. Les prières et marchés hebdomadaires y sont désormais interdits et les festivités et rassemblements annulés. Alors qu’au début de l’été, on vantait le modèle tunisien pour sa gestion de la pandémie, le ton a changé.