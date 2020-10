Libye: Khalifa Haftar, son fils Saddam et le trafic d’or

Le chef militaire de l'Est libyen Khalifa Haftar, janvier 2020 à Athènes (illustration). REUTERS/Costas Baltas

L’avion privé du maréchal Khalifa Haftar a atterri à Istanbul à deux reprises en juillet dernier. Le Falcon 900 s’est aussi posé durant la même période à Abou Dhabi puis à l’aéroport privé émirati d’Al Batine, réservé aux hommes d’affaires. Ce jet privé attire l’attention des adeptes du « flight tracking » qui surveillent les vols en temps réel et en tracent leurs mouvements. Habituellement, cet aéronef est utilisé par le maréchal Khalifa Haftar, mais de plus en plus fréquemment, il sert à ses proches pour des trafics et du blanchiment d’argent. Cet épisode en Turquie intervient quelques semaines après celui du Venezuela où des proches de Haftar auraient échangé des dollars contre des lingots d’or.