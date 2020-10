Mali: dans les coulisses de la libération des otages, d'âpres négociations

Sophie Pétronin et Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition malienne, sont accueillis à leur arrivée de l'aéroport international de Modibo Keita de Bamako, le 8 octobre 2020. Michele Cattani/AFP

Texte par : RFI Suivre 4 mn

La libération jeudi soir des quatre otages au Mali, Soumaïla Cissé, Sophie Pétronin et les deux Italiens, Nicola Chiacchio et le père Pier Luigi Maccalli, est intervenue à l'issue de longues et difficiles négociations à l'issue longtemps incertaine. Une rançon aurait été payée et de nombreux jihadistes ont été libéré par les autorité maliennes. Retour sur ce que l'on sait des tractations et des contreparties exigées.