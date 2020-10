Cameroun: une mesure sur la collecte des droits de douanes pour les téléphones fait débat

Désormais, dès qu’un nouvel appareil sera détecté pour la première fois sur un réseau camerounais, un SMS sera adressé à l’utilisateur lui indiquant le montant à régler. (image d'illustration) AFP/Christophe Archambault

Une modification dans la collecte des droits de douanes pour l’importation de téléphones portables et tablettes numériques suscite la polémique. A partir du 15 octobre, elles ne seront plus payées par les importateurs mais directement par l’utilisateur. Objectif affiché par les autorités : lutter contre la fraude et la contrebande. Mais la mesure soulève questions et inquiétudes.