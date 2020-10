Nigeria: les manifestations contre les violences policières se multiplient

Des manifestants réclament le démentèlement d'une unité de police controversée à Ikeja, le 9 octobre 2020. PIUS UTOMI EKPEI / AFP

Les manifestations contre les violences policières prennent de l’ampleur au Nigeria. Depuis une semaine, les réseaux sociaux du pays sont mobilisés par le hashtag « EndSARS », demandant la dissolution de l’unité spéciale de répression des vols et braquage, accusée de graves atteintes aux droits humains. La mobilisation en ligne est impressionnante, et figure au sommet des sujets les plus discutés sur Twitter au niveau mondial. Mais depuis jeudi, la jeunesse nigériane est aussi présente dans les rues.